Motorlegende Ángel Nieto in kritieke toestand na ongeluk met quad

Ángel Nieto vecht voor zijn leven in het ziekenhuis.

De 13-voudige wereldkampioen MotoGP Ángel Nieto is in Ibiza zwaargewond geraakt bij een tochtje met zijn quad. De 70-jarige ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.