Valentino Rossi kan weer winnen en schrijft geschiedenis

In de GP van Nederland mocht Valantino Rossi na een hevige strijd met zijn landgenoot Danilo Petrucci zijn armen in de lucht steken. De Italiaan behaalt daarmee de 10e overwinning op het Nederlandse circuit van Assen en de 115e zege uit zijn carrière.

Zijn prestatie was verre van evident, want het voorbije jaar wilde het niet meer lukken voor de intussen 38-jarige Italiaan. Maar met deze overwinning rijgt hij meer dan 20 jaar van zeges aan elkaar. Een record.

"Assen haalt het beste in mij boven. Dit circuit is zo speciaal, de sfeer is zo bijzonder. Ik ben zo blij!’", zegt hij.

De 2e plek ging naar de Italiaan Danilo Petrucci, gevolgd door regerende wereldkampioen Marc Marquez. In de tussenstand staat Rossi op de 3e plek.