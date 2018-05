Vandoorne: "Je weet nooit wat je kunt verwachten in Monaco"

Vorig jaar mocht Stoffel Vandoorne vanaf de negende plaats vertrekken, maar na een fout in Saint-Dévote moest hij opgeven in de race. "Je moet problemen vermijden in Monaco, daar draait alles om", zegt onze landgenoot.

"Je weet nooit wat je kunt verwachten in Monaco, dat maakt dit circuit zo speciaal. De safetycar kan alles op zijn kop zetten op een traag circuit zoals Monaco", beseft Vandoorne.

McLaren gebruikte in de vorige GP nieuwe onderdelen, maar de grote aerodynamische vernieuwing is nog niet voor nu. "De test in Spanje heeft onze waardevolle informatie opgeleverd die we in Monaco kunnen gebruiken."

Voor Vandoorne was de GP van Spanje een ontgoocheling met zijn eerste opgave van het seizoen. "Die eerste opgave was niet echt het resultaat waar ik op gehoopt had. Maar we hebben alles onderzocht en hopelijk krijgen we daar geen herhaling van."