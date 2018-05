Stoffel Vandoorne: "11e startplaats is stap in goeie richting"

Stoffel Vandoorne overleefde maar nipt Q1, maar in Q2 kwam hij beter voor de dag. Hij kwam maar 2 tienden tekort om de top 10 te halen en staat zondag op plaats 11 op de startgrid. "Dit was onze beste kwalificatiesessie van het seizoen", zegt de Belg.

"Ik had een positief gevoel in de auto en dat toont aan dat de nieuwe onderdelen goed werken. Dit is een stap in de goeie richting en we moeten zo blijven verbeteren in de volgende races."

Vandoorne is ambitieus voor morgen. "Punten zitten er morgen zeker in. Tot nu toe hebben we het altijd goed gedaan in de race. We weten de banden goed te gebruiken en vinden meestal de juiste strategie."

"Onze racesnelheid is goed en we moeten zorgen dat we in de juiste positie zitten om te profiteren van de steken die de andere teams laten vallen. En wij mogen natuurlijk geen fouten maken."