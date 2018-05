Verstappen biedt excuses aan in Red Bull-fabriek: "Volgende keer meer marge"

Verstappen en Ricciardo zijn zich bij het personeel in de fabriek in Milton Keynes gaan verontschuldigen. "We gaan vaker aan het personeel uitleggen hoe het weekend is gegaan", vertelt Verstappen op zijn site.

"Ik vind het vrij normaal dat we ons verontschuldigd hebben na wat er gebeurd is. We zullen proberen dit soort crashes te voorkomen. Ik zal de volgende keer iets meer marge laten. Een paar millimeter."

Ook met Ricciardo streek Verstappen de plooien glad. "We realiseren ons allebei dat het fout was. We hebben geen slechte gevoelens tegenover elkaar."