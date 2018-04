"Vandoorne moet als proefkonijn de updates testen"

"Op het stratencircuit van Bakoe, dat spektakel kan opleveren, wordt vooral de lange rechte strook belangrijk. Dat is het langste rechte stuk dit seizoen: 2,1 km lang en meer dan 20 seconden plankgas."

"Daar zullen we zien of het motorvermogen van Mercedes sterker is dan dat van Ferrari. Daar zullen we ook zien hoe het mentaal gesteld is met Hamilton, want hij zal moeten aanvallen. Het is echt wel een beetje van moeten nu en dat zijn ze niet gewoon bij Mercedes."

"Zeker omdat ook Kimi Räikkönen fantastisch rijdt. Zonder dat stuurfoutje staat de Fin op de polepositie of de tweede plaats. Die suprematie van Ferrari moet hard aankomen bij Mercedes. Teambaas Toto Wolff gaf zelf al aan dat er geen wondermiddeltje is om dit op te lossen."

"Het is wel mooi voor de Formule 1 dat de jarenlange dominantie van Mercedes voorbij is. Ferrari maakt indruk, Red Bull komt nog een beetje tekort, maar Ricciardo won wel in China."