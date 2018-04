"Vandoorne moet opletten dat Alonso hem niet té vaak in de schaduw rijdt"

1) Presteert McLaren beter met Renault dan met Honda?

2018 is alvast stukken beter begonnen met die Renaultmotor. Stoffel Vandoorne heeft al bijna de helft van z’n totaal aantal punten van vorig jaar behaald, na de eerste twee wedstrijden al.

Tot daar het goede nieuws. Stilaan begin ik wel de criticasters te geloven die zeggen dat het chassis van McLaren toch niet zo goed is als altijd werd beweerd. Het moet bovendien extra pijnlijk zijn voor McLaren om te zien dat Honda dit seizoen toch wel wat vooruitgang heeft geboekt.

De vierde plaats van Gasly (Toro Rosso-Honda) in Bahrein was daarvan het bewijs. Al heeft Toro Rosso in China ook wel weer een stap achteruitgezet.

Toch denk ik nog altijd dat Renault meer potentieel heeft. McLaren is zich gewoon nog altijd aan het aanpassen aan die Renaultmotor en zoals Alonso enkele weken geleden nog heeft gezegd: "Verwacht sterke prestaties (lees: dichtbij of op het podium) vanaf halfweg het seizoen."

Fans van Vandoorne moeten nog wat geduld hebben. Al is het voor Stoffel Vandoorne opletten dat Alonso hem niet té vaak in de schaduw rijdt. Met de 4e plaats bij de teams is McLaren zoals aangekondigd "the best of the rest". Dat is vooral te danken aan de 22 punten van Alonso die echt wel het maximum haalt uit een middelmatige auto.

Dat doet Vandoorne voorlopig niet. Er worden her en der al andere namen van jonge rijders genoemd voor volgend jaar bij McLaren. Ik hoop dat Stoffel zich dat niet te veel aantrekt.