Vader Verstappen: "Soms moet Max meer nadenken"

Max Verstappen racet met lef. Soms te veel lef. Zondag verslikte de 20-jarige Nederlander zich in een duel met WK-leider Sebastian Vettel.

"Dat kon gewoon niet. Het was een inschattingsfout", reageert zijn vader en oud-F1-rijder Jos Verstappen op de Nederlandse zender Ziggo Sport. "Max moet in sommige omstandigheden meer nadenken."

"Ik wil echter niet dat hij zijn rijstijl aanpast, want laten we eerlijk zijn: de start, waarbij hij twee man inhaalde, was perfect. Dat willen we allemaal zien."

"De andere acties niet en dat moet hij onder controle krijgen. We gaan op een normale manier analyseren wat er gebeurd is. Hij weet het zelf namelijk donders goed. Ik hoef het hem zelf ook eigenlijk niet meer uit te leggen."