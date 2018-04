Vandoorne na GP van China: "Niet de dag waarop we gehoopt hadden"

Gemengde gevoelens bij McLaren: Fernando Alonso zette zijn 13e kwalificatietijd om in een 7e plaats, Stoffel Vandoorne kon na zijn 14e tijd in de kwalificaties slechts één stek opschuiven.

"Mijn start was niet geweldig en ik verloor meteen enkele plaatsen in de openingsronde", analyseert Vandoorne zijn race. "Na enkele goeie inhaalbewegingen kon ik voor de eerste pitstop enkele plaatsen goedmaken."

"Dan was het kiezen tussen één stop of twee pitstops. Onze strategie - één stop - leverde uiteindelijk niet te veel op, want de andere rijders profiteerden een beetje van de situatie met de Safety Car."

"We dachten dat er meer kansen zouden volgen op het einde. Dit was niet de dag waarop we gehoopt hadden, maar we hebben weer getoond dat onze racesnelheid beter is dan onze snelheid tijdens de kwalificaties. Hopelijk hebben we een sterker weekend in Bakoe."