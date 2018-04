FIA onderzoekt wheelguns in F1 na ongeluk met Ferrari-mecanicien

Dankzij de wheelguns kunnen de banden van de F1-wagens erg snel verwisseld worden tijdens een pitstop. Maar in de GP van Australië ging dat mis bij de Haas-wagens. De achterwielen van Romain Grosjean en Kevin Magnussen waren niet goed gemonteerd. Ze verlieten de pitlane en moesten met een loszittend wiel uit de race stappen.

Afgelopen weekend was de schade in GP van Bahrein nog veel groter. Een pitstop van Kimi Räikkönen verliep desastreus. Het wiel links achteraan de Ferrari van de Fin kwam niet los, waarna Räikkönen vertrok en een mecanicien raakte. De man brak daarbij zijn been.

Volgens Charlie Whiting, namens de FIA racedirecteur in de Formule 1, zien de incidenten er "minder en minder als toeval uit". "De FIA zal absoluut de wheelguns bekijken om uit te maken wat er precies verkeerd ging."