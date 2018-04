Alonso: "We moeten nog stap zetten, want zijn te traag in kwalificaties"

"We hadden in de tests al gezien dat de snelheid in de kwalificaties iets te laag ligt, maar de snelheid in de races is dan weer wel beter. Het is gelukkig pas op zondag dat de punten verdeeld worden. Maar we zouden wel hoger op de grid moeten kunnen starten."

"We zullen een versnelling hoger moeten schakelen, want wat we nu hebben is niet voldoende. Door zo ver op de grid te staan, compromitteren we ons resultaat in de race."

Opvallend was dat Toro Rosso, dat nu met de vervloekte Honda-motor rijdt, het in Bahrein met een 4e plaats voor Gasly uitstekend deed. "Je kunt dat als een verrassing zien, zeker na hun problemen in Australië. Maar Toro Rosso heeft altijd een snelle auto gehad."

"Ik denk dat we op het einde van de rit wel boven hen zullen staan. Maar zij hebben een enorme stap vooruit gezet. Nu is het aan ons om hetzelfde te doen."