Vandoorne start als 14e: "Op dit circuit zijn er kansen"

Stoffel Vandoorne leek niet alles uit zijn banden en auto te kunnen halen in de kwalificaties. "Ik denk dat we er allemaal meer van hadden verwacht", geeft onze landgenoot toe. "We moesten een stap vooruit zetten en dat is niet gelukt."

"We weten dat elke tiende belangrijk is in de middenmoot, dus we moeten de hele tijd op zoek gaan naar verbetering. We hebben nog veel werk, maar ik denk dat we zondag iets kunnen laten zien."

Vandoorne ziet het positief in voor de race. "Tijdens de vrije oefenritten was onze racesnelheid wel goed. Dit is ook een circuit waar strategie en de banden cruciaal zijn, er zijn kansen."

De rijders buiten de top 10 kunnen zelf de banden kiezen waarmee ze aan de GP beginnen. "Dat kan interessant zijn. De slijtage van je banden is hier in het verleden al de sleutel tot een goeie race gebleken. We moeten opportunistisch zijn en profiteren van de fouten van de anderen."