GP Monaco behoudt grid girls: "Ze zullen erbij zijn en ze zullen mooi zijn"

Op 27 mei zullen de grid girls wel in Monaco te bewonderen zijn. Dat beloofde wedstrijddirecteur Michel Boeri. "De meisjes zullen erbij zijn, ze zullen mooi zijn en ze zullen alle aandacht van de camera's opeisen", schrijft de baas van de Monegaskische autosportfederatie in een bijdrage voor Monaco-Matin.

Officieel zullen de grid girls als communicatiehostessen aan de slag gaan. "Onze hostessen zullen een opleiding tot model of communicatieverantwoordelijke volgen."

"In het kader van hun studie zullen ze stage lopen tijdens de GP. Daar worden ze voor betaald. We eisen voorbeeldig gedrag. De vrouwen zullen naar het imago van Monaco heel elegant zijn. Want de GP van Monaco zonder vrouwelijk schoon, dat bestaat niet."