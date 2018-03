Stoffel Vandoorne: "Groot contrast met vorig jaar"

Vorig jaar moesten Vandoorne en Alonso hopen dat ze de finish haalden, het geluid is nu helemaal anders. "Ik ben heel optimistisch voor de rest van het jaar. We weten dat er meer inzit voor ons dit seizoen, want onze samenwerking met Renault is nog heel pril", zegt Vandoorne.

"Het was onze eerste race en we weten dat we in de komende GP’s nieuwe onderdelen krijgen. Ik hoop dat we dat ook op het circuit kunnen tonen. Onze basis is goed. We hebben nog veel werk, maar als we nu blijven verbeteren, dan zal dat punten opleveren."

"We konden in duel gaan met Red Bull en Renault en dat is heel positief. Ik denk dat we ook nog progressiemarge hebben, maar onze snelheid in de race zat al goed. Het is een fantastische start van het seizoen en ik heb het gevoel dat er veel potentieel in de auto zit."