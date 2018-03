Vandoorne: "Geen grote problemen, ik heb positief gevoel"

Vandoorne bleef in de eerste oefensessie vrijdag lang in de garage. "We hebben vandaag wat tijd verloren, maar het waren geen grote problemen en die werden snel opgelost", vertelt de Belg van McLaren, die twee keer de tiende tijd neerzette.

"Uiteindelijk was het een productieve dag, want we hebben ons programma helemaal kunnen afwerken. Ik heb veel geleerd en mijn gevoel in de auto is positief. Ik heb het gevoel dat we een auto hebben, waarmee we aan de slag kunnen."

Nu moet Vandoorne nog aan het werk met de ingenieurs. "Ik kijk ernaar uit om alle puzzelstukjes naast elkaar te leggen en de juiste set-up te vinden voor de kwalificaties van morgen en de race van zondag."