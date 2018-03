"Met wat geluk eindigt Vandoorne een keer op het podium"

Waarom doet Stoffel Vandoorne beter dan vorig seizoen?

Stefaan Lammens: "Omdat het zeker niet slechter kan dan vorig jaar. Toen werd hij 16e met een slechte Hondamotor. Dit jaar beschikt hij over een betere Renaultmotor."

"De wintertesten in Barcelona hebben al aangetoond dat de auto een pak sneller is, al moeten we er wel een kanttekening bij maken: McLaren heeft tijdens die testen ook weer behoorlijk wat problemen gehad."

"Niet abnormaal, want het is niet dat je die Hondamotor eruit haalt, er een Renaultmotor in steekt en klaar is kees. Neen, die motor moet ook compatibel zijn met het chassis en daarom zijn kinderziekten vrij logisch."

"Maar het potentieel is er duidelijk. McLaren zou in staat moeten zijn om mee te strijden voor de vierde plaats in het constructeurskampioenschap achter de topteams Mercedes, Ferrari en Red Bull."

"Stoffel Vandoorne zelf mag in het individuele kampioenschap een plaats tussen zes en tien ambiëren. Met wat geluk en als alles meezit, moet een podiumplaats best wel eens mogelijk zijn."