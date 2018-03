Alonso: "De auto is 100 procent klaar voor de start van het seizoen"

Volgend week gaat in Australië het Formule 1-kampioenschap weer van start. Stoffel Vandoorne en Fernando Alonso (foto) kruipen achter het stuur van de McLaren-Renault. Tijdens de testen begin deze maand was de nieuwe bolide nog niet 100 procent betrouwbaar.

Volgens Alonso zijn die problemen achter de rug. "Ons team heeft de voorbije weken ontzettend hard gewerkt om de problemen op te lossen", stelt de tweevoudige wereldkampioen. "Onze auto is 100 procent klaar voor het nieuwe seizoen."

"Als we zondag in de punten eindigen, in de buurt van de top 5, mogen we tevreden zijn. Dat zou een extra motivatie zijn voor de rest van het seizoen."