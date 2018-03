Analisten geloven in Vandoorne: "Top 3 moet een doel worden dit jaar"

Channel 4-commentator Ben Edwards: “Vandoorne is een toprijder. Ik ben zeer onder de indruk van zijn laatste helft van vorig seizoen. Ik kijk er echt naar uit hoe hij het er dit jaar zal vanaf brengen.”

Canal+-commentator Julien Febreau: "Vandoorne is een zeer groot talent. Het is iemand die al schitterend gepresteerd heeft in zijn voorgaande carrière. In het karting-circuit beschikte hij al over enkele belangrijke karaktertrekken die nodig zijn in de Formule 1-wereld, zoals kalmte en voortdurende reflectie. Hij is iemand die zich niet opjaagt en de situatie altijd goed beoordeelt, zelfs in het heetst van de strijd.”

Ziggo-commentator Olaf Mol: “Vandoorne is supergetalenteerd, maar zit nog te veel in zijn schulp. Ik mis wel nog een beetje het plezier in zijn rijden. Ik denk dat hij af en toe meer 'het jongetje' moet zijn: niet te veel denken en gewoon doen. Je bent natuurlijk heel afhankelijk van je auto, maar Vandoorne behoort in mijn opzicht wel bij de 6 beste rijders."