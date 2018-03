Vandoorne na zijn testen in Barcelona: "Heb positief gevoel"

Hopelijk staan we tegen Melbourne nog een stapje verder. Dat zal ook wel, want met alle upgrades die er aankomen, zullen we daar weer een relatief andere auto hebben.

"In het begin van de week hebben we wat problemen gehad en daardoor hebben we wat tijd verloren, maar vandaag was dus een heel positieve dag. In de namiddag heb ik een volledige race kunnen simuleren. Ik mag dus zeker niet klagen."

"Het gevoel in de auto is zeer positief. Nu is het aan Fernando (Alonso, red) om morgen het werk af te werken. Dat onze topsnelheid nog voor verbetering vatbaar is? Daar kan aan gewerkt worden. Niet iedereen laat hier alles al zien, waardoor het moeilijk vergelijken is."

Over twee weken is het in Melbourne bittere ernst bij de opening van het WK. Met welke verwachtingen vertrekt Vandoorne naar Australië?

"Dat is heel moeilijk om nu al te zeggen. Nogmaals: het gevoel vandaag is positief. Het ligt min of meer in de lijn van de verwachtingen. Hopelijk staan we tegen Melbourne nog een stapje verder. Dat zal ook wel, want met alle upgrades die er aankomen, zullen we daar weer een relatief andere auto hebben."