“Well done to the whole team for pushing hard; now we’re all looking forward to going racing.” Our final thoughts from pre-season testing: https://t.co/yFSyBXfM8U pic.twitter.com/06ZFHPTTWe — McLaren (@McLarenF1) 9 maart 2018 21:42 ◀

Räikkönen, Alonso en Vettel onder 1'18" De enige 3 rijders die capabel waren om onder de 1'18" te duiken tijdens deze wintertesten waren de 2 Ferrari-mannen en de Spanjaard van McLaren. Reden genoeg dus om weer een glimlach op de gezichten te toveren bij de Britse renstal na het drama met de Honda-motoren vorig jaar. Al gaf de Renault-motor toch ook nog wat probleempjes. Wereldkampioen Lewis Hamilton had met zijn Mercedes de 11e tijd. 20:36 ◀

Alonso draait 93 rondjes Vanochtend liep het na 4 ronden mis voor Alonso, net als gisteren stond hij stil. Door turboproblemen moest McLaren van motor wisselen, net als 2 dagen geleden. Dat nam 5 uur in beslag. Maar in de namiddagsessie kon de Spanjaard er nog het beste van maken met 89 rondjes. Waarbij hij dus ook de 2e tijd neerzette, achter Räikkönens Ferrari. 20:34 ◀

Räikkönen met snelste tijd Op de 8e en laatste dag van de voorseizoenstesten zette de Ferrari van Kimi Räikkönen de snelste tijd neer. Met 1'17"221 was de wereldkampioen van 2007 een dikke halve seconde sneller dan de McLaren van Fernando Alonso (1'17"784). 20:33 ◀

RIJDER AUTO CHRONO BANDEN 1. Räikkönen (Fin) Ferrari 1'17"221 hyperzacht 2. Alonso (Spa) McLaren 1'17"784 hyperzacht 3. Sainz (Spa) Renault 1'18"092 hyperzacht 4. Ricciardo (Aus) Red Bull 1'18"327 superzacht 5. Grosjean (Fra) Haas 1'18"412 ultrazacht 6. Bottas (Fin) Mercedes 1'18"825 medium 11. Hamilton (GBr) Mercedes 1'19"464 superzacht 19:20 ◀

Alonso slips a set of hypersoft tyres on and grabs P2 with a 1:17.784! 💪



Sainz is also running strongly on the softest compound available, in P3#F1 #F1Testing pic.twitter.com/lPDJvzXo6p — Formula 1 (@F1) 9 maart 2018 17:49 ◀

After troublesome mornings, our two Spanish chargers are getting the laps in



Alonso's best is a 1:19.192, just 0.22 quicker than Sainz



The McLaren man has just hit 65 laps, with Sainz up to 20 👍#F1 #F1Testing pic.twitter.com/WDiqvFgzpQ — Formula 1 (@F1) 9 maart 2018 Vanmorgen waren het er maar 4, maar met een nieuwe motor heeft Alonso toch al meer dan 65 rondjes gedraaid vandaag: 17:16 ◀

HALF-WAY SESSION! Best times so far #F1Testing

RAI 1:17.221 📸

GRO 1:18.590

HAR 1:18.949

OCO 1:18.967

HAM 1:19.464



SAI No time 😞

ALO No time 😖 pic.twitter.com/8WvNN0I7iM — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) 9 maart 2018 13:44 ◀

No lunch break today, but here are the results at 1pm of #F1Testing @Circuitcat_eng!

More info: https://t.co/TeCixOdvcn pic.twitter.com/CE6psKqAR1 — Pirelli Motorsport (@pirellisport) 9 maart 2018 13:43 ◀

As we approach non-lunchtime, Kimi sits atop the lap times



He's improved to a 1:17.221, achingly close to that unofficial lap record 👀#F1 #F1Testing pic.twitter.com/yGguEyRinH — Formula 1 (@F1) 9 maart 2018 13:03 ◀

McLaren vervangt motor McLaren is bezig met de motor van Alonso te vervangen. Wellicht zien we Alonso in de namiddag weer op het circuit. Het team kan daarna uitzoeken wat het probleem is met de vorige motor. 12:06 ◀

Box for 'box for @Carlossainz55 as we investigate some gearbox gremlins #RSspirit #F1Testing pic.twitter.com/d4ElfpBsoX — Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) 9 maart 2018 Ook problemen bij Renault: 12:06 ◀

It's been a disrupted morning for McLaren so far



Alonso remains in the garage after an early issue out on track#F1 #F1Testing pic.twitter.com/XKM7zhWuBg — Formula 1 (@F1) 9 maart 2018 De McLaren van Alonso staat nog in de garage: 11:39 ◀

Anderhalf uur voor de lunchpauze heeft Kimi Räikkönen in zijn Ferrari de snelste tijd neergezet: 1'18"238. Daarmee is hij vandaag veruit de snelste. 11:27 ◀

The current scene at Turn Seven. Not a pretty sight for McLaren and Fernando Alonso!https://t.co/8QHlrPDFFH #SkyF1 pic.twitter.com/7c9vX7qjLo — Sky Sports F1 🏎 (@SkySportsF1) 9 maart 2018 10:52 ◀

Alonso valt stil Geen goed nieuws voor McLaren: Fernando Alonso is na enkele ronden stilgevallen op het circuit. Zijn McLaren is getakeld en naar de pits gebracht. Afwachten of we de Spanjaard nog terug zien. 10:50 ◀

The final day of pre-season #F1Testing is underway, with @alo_oficial taking the wheel today. 🚦 pic.twitter.com/oytabNMt68 — McLaren (@McLarenF1) 9 maart 2018 09:29 ◀

Lewis Hamilton is de eerste die een tijd heeft neergezet vandaag. De wereldkampioen deelde tot nu toe elke dag van de testdagen de Mercedes met zijn ploegmaat, de Fin Valtteri Bottas. 09:17 ◀

Final day... final drivers line-up with Raikkonen, Alonso and Ricciardo! #F1Testing

Info and tickets: https://t.co/DA1DtNd9ov pic.twitter.com/MKKQVAtJA0 — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) 9 maart 2018 Deze rijders komen vandaag in actie: 09:13 ◀

Geen Vandoorne Vandaag is de laatste testdag voor de F1-teams voor op 25 maart de GP van Australië het WK op gang trapt. Stoffel Vandoorne heeft gisteren al zijn laatste testrondjes in Barcelona gereden, vandaag neemt Fernando Alonso het stuur van de McLaren. 09:12 ◀

Vrijdag 9 maart 09:11 ◀

Exit Vandoorne Voor Stoffel Vandoorne zijn de testen in Barcelona ten einde gekomen. Morgen is het de beurt aan zijn ploegmaat Fernando Alonso om een laatste keer de baan op te scheuren. 20:08 ◀

The hottest lap times were set by @ScuderiaFerrari



But it's @MercedesAMGF1 power leading the speed traps on Thursday 🚀#F1 #F1Testing pic.twitter.com/zHWSBx7WLv — Formula 1 (@F1) 8 maart 2018 19:43 ◀

RIJDER AUTO CHRONO BANDEN 1. Vettel (Dui) Ferrari 1'17"182 hyperzacht 2. Magnussen (Den) Haas 1'18"360 superzacht 3. Gasly (Fra) Toro Rosso 1'18"363 hyperzacht 4. Hülkenberg (Dui) Renault 1'18"675 hyperzacht 5. Sainz (Spa) Renault 1'18"725 hyperzacht 6. Vandoorne McLaren 1'18"855 hyperzacht 8. Hamilton (GBr) Mercedes 1'19"296 medium 12. Verstappen (Ned) Red Bull 1'19"842 zacht 19:41 ◀

Immense lap times, and close to THREE race distances for some runners 👀#F1 #F1Testing pic.twitter.com/JOnY9IuL6v — Formula 1 (@F1) 8 maart 2018 19:34 ◀

Vettel blinkt uit De Duitser Sebastian Vettel liet in zijn Ferrari met 1'17"182 de snelste chrono van de dag noteren. De Deen Kevin Magnussen (Haas/1'18"360) volgde als tweede, de Fransman Pierre Gasly (Toro Rosso/1'18"363) als derde. 19:32 ◀

The chequered flag marks the end of the session with a total of 151 laps on the board for @svandoorne. 🏁 #F1Testing pic.twitter.com/uswvYf1sXX — McLaren (@McLarenF1) 8 maart 2018 19:30 ◀

151 rondjes voor Vandoorne Stoffel Vandoorne heeft vandaag 151 rondjes kunnen afleggen in Barcelona. Zijn scherpste chrono zette hij 's ochtends met hyperzachte banden op de tabellen: 1'18"855. Dat is de 6e tijd van alle deelnemers vandaag. 19:29 ◀

Vandoorne weer op circuit Stoffel Vandoorne rijdt de garage uit, klaar voor deel 2 van zijn laatste testdag. Deze voormiddag legde hij 41 rondjes af. 12:55 ◀

Stoffel heads back out on track to add to his lap count before the enforced lunch break. #F1Testing pic.twitter.com/WlRJVHl6dD — McLaren (@McLarenF1) March 8, 2018 12:55 ◀

Sebastian Vettel obliterates the unofficial lap record with a 1:17.644! 😮



The Ferrari man is nearly a second clear of P2 on hypersofts#F1 #F1Testing pic.twitter.com/l4XvlG7HZS — Formula 1 (@F1) March 8, 2018 Sebastian Vettel ligt onder stoom: 12:48 ◀

3e tijd Vandoorne Halfweg de testdag heeft Ferrari-rijder Vettel de snelste tijd achter zijn naam staan. De Duitser reed met ultrazachte banden naar 1'18"079. Hülkenberg (1'18"675) en Vandoorne (1'18"855) staan met een Renault-motor net achter Vettel. Zij raceten wel met de snellere hyperzachtere banden. 12:12 ◀

Now is Vettel in P1 with a fantastic P1

⏱️1:18.414 (50 laps) #F1Testing pic.twitter.com/MN0WExZhh5 — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) 8 maart 2018 11:50 ◀

pic.twitter.com/dOC9GN6cgr — Fernando Alonso (@alo_oficial) March 8, 2018 Fernando Alonso is blij met de prestaties van zijn teammaat: 11:47 ◀

Al 41 rondes Stoffel Vandoorne legt zijn 41e rondje van de dag af, nu met superzachte in plaats van hyperzachte banden. 11:15 ◀

Thursday morning pitstop practice time for the team. 👊 #F1Testing pic.twitter.com/CTgjPgOSrp — McLaren (@McLarenF1) March 8, 2018 Vandoorne oefent zijn pitstops in: 10:46 ◀

Vandoorne met snelste tijd Vandoorne heeft al 32 ronden afgelegd vandaag. Op zijn hyperzachte banden heeft hij voorlopig ook de snelste tijd staan. Als enige is hij vandaag al onder de 1'19" gedoken: 1'18"855. 10:42 ◀

Goed begin Vandoorne In het eerste uur gaat alles naar wens voor Stoffel Vandoorne. Hij heeft al meer rondjes gereden dan de andere rijders. Met 1'19"088 perst hij een scherpere chrono uit zijn McLaren dan dinsdag. 10:06 ◀

This morning’s run plan kicked off with a series of timed laps for Stoff. ⏱ #F1Testing pic.twitter.com/Q2uFtHqG2D — McLaren (@McLarenF1) 8 maart 2018 Stoffel Vandoorne sets a fantastic first best time 1:19.088 with 16 laps so far #F1Testing pic.twitter.com/1WXxCnZG4g — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) 8 maart 2018 10:00 ◀

Stoffel gets Thursday’s running in Barcelona underway. #F1Testing pic.twitter.com/w6TQHcqE7U — McLaren (@McLarenF1) March 8, 2018 De eerste meters verlopen vlekkeloos: 09:10 ◀

Test 2 - Day 3 pic.twitter.com/8Zd1TcC25U — Stoffel Vandoorne (@svandoorne) 8 maart 2018 09:06 ◀

Houdt de McLaren van Vandoorne langer stand? Stoffel Vandoorne draait vandaag zijn laatste testrondjes voor het Formule 1-seizoen over twee weken van start gaat in Australië. Dinsdag bleef hij op 38 rondjes steken in Barcelona. Houdt zijn nieuwe McLaren vandaag langer stand? 09:05 ◀

donderdag 8 maart 09:04 ◀

Geef ons wat tijd en alles komt goed Eric Bouiller, ploegbaas McLaren 19:37 ◀

"Er zijn enkele kleine problemen die we moeten oplossen," gaf McLaren-ploegbaas Eric Bouiller toe na de tweede dag. "Maar het gaat hier enkel om testfases en die maken deel uit van het proces. We zijn een nieuwe samenwerking met Renault aangegaan, waardoor de voertuigen helemaal anders geconfigureerd zijn." 19:32 ◀

Fernando’s back on track for the final minutes of Wednesday’s running. Solid effort from the crew to get the MCL33 on track again. #F1Testing pic.twitter.com/wGisqvJILS — McLaren (@McLarenF1) 7 maart 2018 Voor het einde van de dag kon de McLaren weer rondjes rijden: 19:32 ◀

RIJDER AUTO CHRONO BANDEN 1. Ricciardo (Aus) Red Bull 1'18"357 hyperzacht 2. Hamilton (GBr) Mercedes 1'18"400 ultrazacht 3. Bottas (Fin) Mercedes 1'19"541 ultrazacht 4. Vettel (Dui) Ferrari 1'19"541 medium 5. Hartley (NZe) Toro Rosso 1'19"823 hyperzacht 6. Alonso (Spa) McLaren 1'19"856 hyperzacht 19:30 ◀

Blue steel kinda day 😅📸🎥 #SV2 #McLaren pic.twitter.com/6FRiupZktY — Stoffel Vandoorne (@svandoorne) 7 maart 2018 Vandoorne niet achter het stuur vandaag, maar voor de camera: 17:25 ◀

It was a productive morning for Fernando Alonso, until this stoppage



47 laps on the board before an oil leak spoiled the fun 😫



Can they turn it around this afternoon?#F1 #F1Testing pic.twitter.com/FuJzfr7VjO — Formula 1 (@F1) 7 maart 2018 13:00 ◀

Nieuwe motor voor Alonso Het zal nog even duren vooraleer Fernando Alonso weer rondjes draait. McLaren is druk in de weer met zijn auto. Vanmiddag mag hij een andere motor uittesten. 12:21 ◀

Smoke billowing from the engine bay through the air intake and under the rear bodywork. Acrid smell of burning carbon. Not going to be pretty when they open it up. pic.twitter.com/gIWNcuYtex — Will Buxton (@wbuxtonofficial) March 7, 2018 11:13 ◀

Alonso staat stil De problemen zijn toch niet van de baan voor McLaren. Na 46 rondjes staat Alonso stil. De tweevoudige wereldkampioen stapt uit in bocht 7 en inspecteert zijn defecte auto. 11:07 ◀

Hamilton goes quicker still, with a 1:18.317 😮



That's the quickest time from testing so far!#F1 #F1Testing pic.twitter.com/wHJmN3ymkW — Formula 1 (@F1) March 7, 2018 10:49 ◀

Wereldkampioen Lewis Hamilton duikt onder de tijd van Alonso. Met 1'19"404 gaat zijn Mercedes 4 tienden sneller dan de McLaren. 10:05 ◀

Volgens motorleverancier Renault zijn de problemen bij McLaren en Red Bull te wijten aan de batterijen. Gisteren viel de auto van Vandoorne twee keer uit met elektrische problemen. 09:53 ◀

Alonso meteen de snelste Zijn de problemen bij McLaren al achter de rug? Fernando Alonso ondervindt vanochtend alleszins geen problemen. De Spanjaard perst de snelste rondjes uit de MCL33. 1'19"856 (op superzacht rubber) is voorlopig de toptijd van de dag. 09:42 ◀

Alonso breaks through the 1:20 barrier with the hypersoft tyres



He goes quickest with a 1:19.856 🙌#F1 #F1Testing pic.twitter.com/5LOV6bOjzq — Formula 1 (@F1) March 7, 2018 09:42 ◀

Good morning @Circuitcat_eng. 👋 Looks like we’re in for another sunny day here in Barcelona. ☀️ #F1Testing pic.twitter.com/h2COvRMXhX — McLaren (@McLarenF1) March 7, 2018 08:41 ◀

We maken ons geen grote zorgen. We hebben te maken met kinderziektes. Niet ideaal, maar liever nu dan tijdens het seizoen zelf. (McLaren-teambaas Eric Boullier) 07:24 ◀

Heeft Alonso meer succes? Vandaag mag Fernando Alonso opnieuw uittesten. Draait hij meer rondjes dan Stoffel Vandoorne gisteren? Onze landgenoot moest zijn auto 3 keer aan de kant zetten: 2 keer weigerde de batterij mee te werken, 1 keer kampte hij met een hydraulisch probleem. 07:22 ◀

woensdag 7 maart 07:22 ◀

Vandoorne: "Niet kunnen rijden zoals gepland" De 1e testdag deze week was geen voltreffer voor Stoffel Vandoorne. Hij kreeg af te rekenen met elektrische en hydraulische problemen, waardoor hij 2 keer stilviel. "We hebben vandaag niet kunnen rijden zoals gepland", reageert de Belg van McLaren. 21:49 ◀

Na elk incident was er werk om klaar te geraken voor woensdag. Heel erg is dat niet, maar het heeft wel veel tijd gekost. Stoffel Vandoorne 21:48 ◀

De omstandigheden waren door de wind niet ideaal. We hopen woensdag op een betere dag. Stoffel Vandoorne 21:47 ◀

Wat is er aan de hand met de McLaren van Stoffel Vandoornee? 21:46 ◀

Le classement de cette 1ere journée de la 2e session d'essais à Barcelone.

Ferrari rapide et fiable.@PierreGASLY excellent 5e.

Toutes les équipes en 1.5 seconde pic.twitter.com/vmmCQ2VBb9 — Laurent Dupin (@LaurentDupin_f1) 6 maart 2018 19:28 ◀

Stoffel Vandoorne bleef uiteindelijk steken op amper 38 rondjes. Onze landgenoot kreeg al na zijn eerste rondje af te rekenen met elektrische problemen. In de namiddag was het een hydraulisch probleem dat roet in het eten gooide. Zijn snelste ronde legde hij af in 1'21"946. Daarmee eindigde hij op de twaalfde plek. 19:22 ◀

Vettel is de snelste op dag 1 De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) was de snelste op de eerste dag in Barcelona. Hij legde 156 ronden af en liet een chrono noteren van 1'20"396. Zo was hij sneller dan de Fin Valtteri Bottas (1'20"596). Max Verstappen klokte ondanks pech in de namiddag toch de derde tijd (1'20"649). De Britse wereldkampioen Lewis Hamilton bleef met zijn Mercedes als vierde steken op 1'20"808 in 79 ronden. Hamilton reed wel enkel na de middag. 19:19 ◀

Verstappen is back on track, catching the last of the sun ☀️



He's only recently resurfaced after stopping on-track earlier#F1 #F1Testing pic.twitter.com/NuRZvEANYM — Formula 1 (@F1) 6 maart 2018 19:18 ◀

Ook Verstappen heeft pech Ook Max Verstappen heeft de strijd moeten staken. Zijn Red Bull-Renault viel vanmiddag stil in de eerste bocht. Verstappen had al wel meer dan 100 rondjes uit zijn auto geperst. 17:03 ◀

We are GREEN again!! #F1Testing pic.twitter.com/1MJhnFt2Fu — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) 6 maart 2018 De takelwagen heeft de auto van Vandoorne van het circuit geplukt. Zijn collega's kunnen weer aan de slag. 16:10 ◀

Vandoorne staat weer stil De rode vlag wappert weer. Stoffel Vandoorne staat stil in bocht 3. Vanochtend moest hij na 9 rondes stoppen met elektrische problemen. Wat is er nu aan de hand met de McLaren-Renault? 16:01 ◀

We have our second red flag of the day for Vandoorne's McLaren 😬#F1 #F1Testing pic.twitter.com/6XsPLkuKkp — Formula 1 (@F1) 6 maart 2018 16:00 ◀

Snelste tijd voor Vettel Sebastian Vettel staat nog altijd met de snelste tijd achter zijn naam. De Duitser reed deze ochtend in zijn Ferrari 1'20"396. 15:56 ◀

Sebastian Vettel in zijn Ferrari. 15:55 ◀

Daar is Hamilton Lewis Hamilton is ook verschenen op het circuit. De wereldkampioen heeft het stuur van de Mercedes overgenomen van Bottas en heeft al 37 ronden afgelegd op het Spaanse circuit. 15:41 ◀

Stoff’s out on track and working through the afternoon’s run plan with a series of timed laps. ⏱ #F1Testing pic.twitter.com/VSvpx0ikFz — McLaren (@McLarenF1) 6 maart 2018 Vandoorne heeft nu al 35 ronden gereden 15:38 ◀

Vandoorne draait rondjes Wie is de eerste rijder op het circuit na de lucnhpauze? Jawel, Stoffel Vandoorne probeert de verloren tijd meteen in te halen. 14:07 ◀

The team get Stoff back out on track before the lunch break. #F1Testing pic.twitter.com/Prrt4OYncO — McLaren (@McLarenF1) 6 maart 2018 13:05 ◀

Net voor de lunchpauze heeft Vandoorne nog drie rondjes kunnen afleggen. Afwachten of McLaren het probleem met de batterij heeft opgelost voor het tweede deel van de sessie vandaag. 13:03 ◀

#F1Testing Weather at 12PM: 🌞

💧 50%

🌡 15.4C ⬆️ (track 31.7C 🔥🔥🔥)

🌬 NW 0.5 pic.twitter.com/PnSntyjejh — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) 6 maart 2018 Lente in Barcelona: 12:08 ◀

Elektronisch probleem Volgens McLaren kampt de auto van Vandoorne met een elektronisch probleem. Daardoor is er ook data verloren gegaan. 11:11 ◀

No track action for McLaren since the red flag on Tuesday morning 😕#F1 #F1Testing pic.twitter.com/Ewpmn2CYxp — Formula 1 (@F1) 6 maart 2018 11:10 ◀

rijder auto chrono banden 1. Vettel (Dui) Ferrari 1'20"396 medium 2. Bottas (Fin) Mercedes 1'20"596 zacht 3. Verstappen (Ned) Red Bull 1'20"694 medium 4. Hamilton (GBr) Mercedes 1'20"808 zacht 5. Gasly (Fra) Toro Rosso 1'20"973 zacht 12. Vandoorne McLaren 1'21"946 superzacht 11:04 ◀

Rode vlag Vandoorne De dag is niet goed begonnen voor Stoffel Vandoorne. Na 9 rondjes weigert zijn nieuwe McLaren plots dienst. Vandoorne parkeert de oranje bolide op de aankomststrook. In zijn eerste rondjes had Vandoorne op superzachte banden de zesde chrono neergezet (1'24"773). Mercedes-rijder Bottas is voorlopig de snelste van de dag (1'20"756). 11:03 ◀

Stoffel Vandoorne stoped the McLaren at start/finish line #F1Testing pic.twitter.com/QdUKzyapK5 — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) 6 maart 2018 #F1Testing update: we suffered a power shutdown during Stoff’s last run, meaning we lost data. The team are investigating, but we’ll be back out as soon as we can. pic.twitter.com/OYQxEZ8OKm — McLaren (@McLarenF1) March 6, 2018 11:02 ◀

Bevestigt Stoffel Vandoorne? De Formule 1-rijders draaien deze week in Barcelona opnieuw testrondjes voor het nieuwe seizoen. Dinsdag en donderdag is Stoffel Vandoorne aan de beurt. Vorige was hij meteen op de afspraak. Zijn McLaren-Renault deed het stukken beter dan zijn McLaren-Honda van vorig seizoen. Het F1-seizoen begint op 25 maart met de Grote Prijs van Australië. 10:57 ◀