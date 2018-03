"Kans is groter dat Vandoorne zelfde niveau haalt als Verstappen"

Het tweede seizoen in de Formule 1 kondigt zich wat positiever aan voor Stoffel Vandoorne dan zijn debuutseizoen vorig jaar. In de eerste testweek in Barcelona kon Vandoorne heel wat rondjes afleggen met zijn McLaren.

F1-kenner Gert Vermersch volgde de testweek met argusogen. "Wat me vooral is opgevallen aan de auto van Stoffel Vandoorne is dat hij in tegenstelling tot de auto van vorig jaar is blijven rijden. Vorig jaar stond Stoffel om de haverklap stil."

"Dat is de grootste opsteker voor Vandoorne, hij was de eerste rijder die op één dag meer dan 500 kilometer heeft afgelegd." McLaren ruilde de Honda-motor in voor een exemplaar van Renault.

"De kans is veel kleiner dat er bij McLaren zo veel problemen opduiken als vorig jaar. De motor van Renault heeft zijn strepen al verdiend. De kans is groter dat Vandoorne op een zelfde niveau zal presteren als Max Verstappen bij Red Bull (ook met een Renault-motor)."