Wauters over eerste F1-testdagen: "Lijkt een aantrekkelijk seizoen te worden"

Eind februari zou het Catalaanse klimaat de F1-coureurs normaal gunstig gezind moeten zijn, maar dat is dit jaar niet het geval. De sneeuw gooide vandaag roet in het eten.

"Ik denk niet dat de teams veel aan deze testdagen zullen hebben. Het is een beetje een slag in het water", vertelt Kris Wauters.

"Als het zo koud is, dan heeft het weinig zin om de wagen echt af te stellen. De piste voelt helemaal anders als het straks 15 graden warmer is of meer."

Waarom trekken de teams eigenlijk naar Barcelona? "Als je wagen op dat circuit goed is, dan is je wagen op de meeste banen in het seizoen wel goed."

"De piste in Barcelona is heel veeleisend, met een lang recht stuk, heel snelle bochten en een technisch gedeelte met trage bochten. Het is een complete piste."