De indrukwekkende bolides van het nieuwe F1-seizoen: van felgeel tot knalroze

De opvallendste nieuwigheid aan de auto's is dat de "halo" nu verplicht is. De internationale autosportfederatie FIA kondigde die maatregel vorig seizoen aan na de fatale crash van de Franse rijder Jules Bianchi. Die "halo" is een soort cockpitbeschermingssysteem, dat het hoofd van de rijders nog meer moet beschermen bij mogelijke crashes.

De voorbije maanden werd er volop gesleuteld aan de nieuwe veiligheidsmaatregel. Mogelijke nadelen waren dat het zicht van de rijders beperkt zou worden en dat de auto meer zou wegen. De testdagen in Barcelona deze week lijken de ideale gelegenheid om de nieuwigheid te analyseren. Alvast na de eerste dag maakte er geen enkele rijder opmerkingen over het zicht.