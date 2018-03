Back to the future: Vandoorne scheurt voortaan rond in oranje auto

De Britse renstal McLaren debuteerde goed 50 jaar geleden in de F1 met een oranje auto met blauwe accenten. Volgend seizoen keert het met de MCL33 terug naar die roots. Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne, de twee rijders van het team, zullen in hun oranje bolide, met een motor van Renault in de plaats van Honda, goed opvallen tussen de andere rijders.

Vooral Alonso zal goede herinneringen hebben aan Renault. Met de Franse renstal veroverde hij zijn twee wereldtitels in de F1 en het was ook de samenwerking met Renault die ervoor gezorgd heeft dat de Spanjaard bij McLaren is gebleven.