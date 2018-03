Ferrari onthult zijn bolide voor het nieuwe F1-seizoen

De SF71H wordt de bolide waarmee Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen dit jaar aantreden. In vergelijking met de versie van vorig jaar heeft de bolide een iets langere wielbasis en "een heel smal lichaam", aldus technisch directeur Mattia Binotto. Verder valt vooral de zogenaamde halo op, een verplicht T-stuk dat de rijders moet beschermen tegen rondvliegen brokstukken.

Sebastian Vettel is alvast in zijn nopjes. "We kunnen niet wachten om te zien hoe onze bolide presteert, hoe ze zich gedraagt. Dit is een grote verbetering ten opzichte van vorig jaar."

Kimi Räikkönen treedt zijn ploegmaat bij. "Het ziet er goed uit en dat betekent meestal dat het ook een snelle auto is. Die halo? We hebben die vorig jaar al een paar keer getest en je went er wel aan."

Volgende week beginnen in Spanje de eerste oefensessies voor het nieuwe seizoen. Op 25 maart staat in Melbourne de eerste Grote Prijs op het programma.