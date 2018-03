VIDEO: Mercedes stelt zijn verbeterde "diva" W09 voor

An assault on the senses! Lights up! A deafening roar that shakes the room!



This is the @MercedesAMGF1 W09 EQ Power+! #DrivenByEachOther pic.twitter.com/Xf2dOh3ZdT — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 22 februari 2018

The long hours, the late nights, the work of 1,500 people...



This! This is what it’s all about! 💪#DrivenByEachOther #F1 pic.twitter.com/NSKqiwYLyk — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 22 februari 2018