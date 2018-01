Neuville: "Heel goed seizoen achter de rug"

Rallyrijder Thierry Neuville is voor de vierde keer in zijn carrière verkozen tot Rijder van het Jaar in België.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Neuville: "Heel goed seizoen achter de rug"

Rallyrijder Thierry Neuville is voor de vierde keer in zijn carrière verkozen tot Rijder van het Jaar in België.