Ook op zijn fandag krijgt Vandoorne te maken met motorpech

Ondertussen kijkt Stoffel Vandoorne al uit naar zijn tweede seizoen in de Formule 1. "Met de nieuwe motor (een Renault, red.) zijn er veranderingen op til", legt de 25-jarige coureur uit in Sportweekend.

"Hopelijk kunnen we McLaren weer naar de top loodsen. Iedereen is supergemotiveerd. We kijken met z'n allen uit naar de wintertesten in Barcelona."

"Dit jaar hebben we onder de verwachtingen gepresteerd. Ik heb zeker niet het perfecte seizoen achter de rug. De start was niet denderend, maar ik heb wel progressie gemaakt."