"Michael blijft vechten. Ik had heel graag gewild dat hij er zelf bij kon zijn"

De Internationale Automobielfederatie FIA heeft gisteren in Parijs zijn "Hall of Fame" ingewijd. Daarin werden in eerste instantie alle wereldkampioenen Formule 1 opgenomen. Volgend jaar is het de beurt aan de rallyrijders en over twee jaar aan de endurance- of uithoudingscoureurs.

"Het werd hoog tijd dat we deze Hall of Fame in het leven riepen en het leek ons niet meer dan logisch om met de koningsklasse te beginnen", sprak FIA-voorzitter en voormalig teambaas Jean Todt.

De ceremonie werd bijgewoond door 9 wereldkampioenen Formule 1: Jackie Stewart, Mario Andretti, Alain Prost, Nigel Mansell, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Fernando Alonso, Sebastian Vettel en Nico Rosberg.

Zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher werd door zijn woordvoerster Sabine Kehm vertegenwoordigd. "Michael blijft vechten. Ik had heel graag gewild dat hij er vanavond zelf bij kon zijn", zei ze. De ondertussen 48-jarige Schumacher raakte in december 2013 zwaargewond bij een skiongeval in de Franse Alpen.