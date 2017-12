Jacky Ickx krijgt plaats in Pantheon of World Sports Legends in Monaco

@RmcNewsOfficial Jacky Ickx won 6x Le Mans, 1x Parijs-Dakar en was 2x 2e in WK F1. Jacky Ickx won 6x Le Mans, 1x Parijs-Dakar en was 2x 2e in WK F1.

Onze landgenoot Jacky Ickx (72) heeft gisteravond een World Sports Legends Award in ontvangst mogen nemen in Monaco. Die beloont sporters en ex-sporters niet alleen voor een uitzonderlijke carrière, maar ook voor hun voorbeeldfunctie. De flamboyante Brusselaar, die in Monaco woont, won 6 keer de 24 Uren van Le Mans, 1 keer Parijs-Dakar en werd 2 keer 2e in het WK F1.