Formule 2-kampioen Leclerc vervangt Wehrlein bij Alfa Romeo-Sauber

Eerder deze week raakte bekend dat renstal Sauber volgend seizoen zal gaan samenwerken met Alfa Romeo. Het Italiaanse automerk wordt de titelsponsor van het bescheiden team. Op de persconferentie over de samenwerking, maakte de ploeg nu ook bekend wie volgend jaar zal plaatsnemen in de twee wagens.

Zo krijgt Charles Leclerc, wereldkampioen in de Formule 2, een zitje. Leclerc is pas twintig geworden en neemt de plaats in van de Pascal Wehrlein. De toekomst van de Duitser in de Formule 1 wordt daardoor hoogst onzeker want alleen Williams heeft nog een zitje over. Daar is voorlopig enkel de Canadees Lance Stroll zeker van zijn plaats.

Wie wel aan boord mag blijven bij Sauber is Marcus Ericcson. De 27-jarige Zweed heeft er nochtans een rampzalig seizoen opzitten. Hij was de enige rijder die dit jaar in elke GP uitkwam en toch geen enkel punt kon veroveren.

De positie van derde rijder wordt ingenomen door Antonio Giovinazzi, een 23-jarige Italiaan.