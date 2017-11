"Vandoorne heeft bewezen dat hij uit het juiste hout gesneden is"

Stoffel Vandoorne eindigde dit seizoen 3 keer in de top 10. Stoffel Vandoorne eindigde dit seizoen 3 keer in de top 10.

De Formule 1-motoren kunnen na de GP van Abu Dhabi aan hun winterslaap beginnen. Voor Stoffel Vandoorne zit zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 er dus op. Wat moeten we onthouden en wat mogen we volgend jaar verwachten? Stefaan Lammens geeft antwoorden.