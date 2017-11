Jean Todt: "Ferrari niet in de Formule 1 zou pijnlijk zijn"

Ferrari dreigde begin deze maand uit de sport te stappen na de bekendmaking van de toekomstplannen van de FIA en de nieuwe commerciële rechtenhouder van de Formule 1, Liberty Media. De plannen in verband met een nieuwe, goedkopere motor, kwamen niet overeen met de intenties van het Italiaanse racemerk.

Jean Todt reageerde in Abu Dhabi voor het eerst op de dreigementen. "Ik wil Ferrari niet zien vertrekken, maar ben niet zeker of het een goed idee is voor het merk om de Formule 1 te verlaten. Ik denk dat een stopzetting pijnlijk zou zijn voor Ferrari."

De voorzitter van de FIA was zelf directeur bij Ferrari in hun meest succesvolle periode, toen Michael Schumacher zeven keer wereldkampioen werd (foto). De Fransman kent het merk dus door en door.