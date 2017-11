Ferrari van Schumacher levert 6,3 miljoen euro op tijdens veiling

Michael Schumacher was in zijn carrière 5 keer de snelste in Monaco. Hij won in het prinsdom in 1994, 1995, 1997, 1999 en 2001. De Ferrari waarmee hij die laatste zege behaalde en waarmee hij zich later dat seizoen verzekerde van zijn 4e wereldtitel, is nu geveild bij veilinghuis Sotheby's.

Er werd verwacht dat de bolide tussen de 4 en 5 miljoen dollar zou opleveren, maar het uiteindelijke bedrag lag een pak hoger. De uiteindelijke koper telde er maar liefst 7,5 miljoen dollar (omgerekend 6,35 miljoen euro) voor neer. Het veilinghuis spreekt van een record voor een moderne Formule 1-auto.

"Dit is geen kunstwerk, maar we zijn allemaal opgegroeid met deze voertuigen en dromen ervan", aldus een verantwoordelijke van Sotheby's voor de veiling.

Een deel van de opbrengst van de veiling gaat naar de Keep Fighting Foundation van Schumacher, die in 2013 zwaargewond raakte bij een ski-ongeval en nog altijd aan het revalideren is.