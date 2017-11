F1-baas Carey paait Ferrari: "Willen geen 20 dezelfde auto's"

Maar Ferrari was niet opgezet met dat voorstel. CEO Sergio Marchionne had er zelfs mee gedreigd om uit de sport te stappen. Carey stelde de Italiaanse renstal ondertussen gerust. "Het is niet de bedoeling dat F1 op NASCAR begint te lijken. De sport heeft het onverwachte en onbekende nodig."

"We willen geen 20 identieke auto's. De teams zullen nog altijd de mogelijkheid hebben om een unieke auto te bouwen met een eigen motor en behuizing."

Wel is de F1-baas voorstander van een evenwichtiger speelveld. "We willen niet dat de hoeveelheid geld die een team in de F1 stopt, bepaalt of het succes heeft. Ze moeten hun middelen efficiënter gebruiken en alle teams moeten het gevoel krijgen dat ze kunnen strijden om de titel."