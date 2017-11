Felipe Massa kondigt (opnieuw) zijn afscheid van de Formule 1 aan

Felipe Massa draait al sinds 2002 mee in de Formule 1 en won 11 Grote Prijzen, maar na dit seizoen neemt hij afscheid van de koninginnenklasse van de autosport. Dat laat de 36-jarige Braziliaan weten op Instagram.

"De races in Brazilië (op 12 november) en Abu Dhabi (26 november) worden mijn laatste wedstrijden", vertelt hij. "Ik wil mijn familie, vrienden, sponsors en fans bedanken. Ik hoop dat jullie me ook in de toekomst steunen in andere wedstrijden in andere categorieën."

Ook vorig jaar kondigde Massa al eens zijn afscheid aan. Maar omdat Bottas op de valreep vertrok naar Mercedes om het zitje van Rosberg over te nemen, bleef Massa dan toch een jaartje extra bij Williams.