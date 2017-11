Ferrari-baas: "Als Formule 1 onherkenbaar wordt, wil ik niet meer spelen"

Ferrari is de enige renstal die al sinds het prille begin in 1950 deelneemt aan de Formule 1 en is ook het meest succesvolle team in de koninginnenklasse. In totaal wonnen de rode bolides al 228 Grote Prijzen, behaalden ze 15 individuele wereldtitels en 16 constructeurstitels. De laatste individuele wereldtitel voor Ferrari dateert wel al van 2007, met Kimi Räikkönen.