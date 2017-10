Wereldkampioen Hamilton geeft Rosberg een steek onder water

Lewis Hamilton verzekerde zich gisteren in Mexico van een vierde wereldtitel in de Formule 1. "Ik zou voor de gemakkelijke weg kunnen kiezen en stoppen, zoals Nico vorig jaar, maar dat doe ik niet", stelt de 32-jarige Mercedes-rijder.

"Ik voel dat er meer in zit. 4 is een mooi cijfer, maar nu wil ik nummer 5. Ik houd van een uitdaging. Anders zou ik me vervelen. Ik blijf racen omdat ik ervan houd. Dit jaar heb ik er meer dan ooit van genoten."

Het reizen is Hamilton nog niet beu. "Soms denk ik wel eens aan een leven op één plaats. Dan kan ik socializen, met de hond gaan wandelen of surfen, maar dat kan ik allemaal na mijn 40e nog doen."