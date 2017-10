Ocon krijgt bodyguards na doodsbedreigingen van Perez-fans

Sergio Perez verwacht geen grote problemen voor Ocon. "Het is duidelijk dat we een slechte relatie hebben gehad sinds Bakoe en dat we een dieptepunt bereikt hebben in Spa. Maar nadien hebben we een goed gesprek gehad. Sindsdien is het veranderd. De sfeer zit goed."

"Natuurlijk wil je de andere verslaan, maar het is belangrijk dat je respect toont. Dat is nu het geval. Ik zie dan ook geen reden voor de fans om grof te zijn tegen hem. Tot nu toe zijn ze vriendelijk geweest tegen hem. Uiteindelijk is het ook maar sport", besluit Perez.