Verstappen: "Mijn woorden waren niet gepast, sorry daarvoor"

De voorbije dagen was de straf voor Verstappen hét gespreksonderwerp in de F1-wereld. WK-leider Lewis Hamilton nam het voor de Nederlander op. "Als hij 30 jaar is, zal hij anders praten en de zaken anders afhandelen. Maar wat zo geweldig is aan Max, is het grote vuur dat in hem brandt. Wie zijn wij om dat te dimmen?"

"Hij heeft dat stralende licht en het is belangrijk dat toe te laten te schijnen. Hij zal van zijn fouten leren, maar die doen niets af van zijn grote talent."