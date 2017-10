Hamilton komt met statistieken in rijtje Schumacher en Senna

Hamilton heeft zijn 4e wereldtitel voor het grijpen en volgens Formule 1-analist zouden er nog kunnen volgen. "Hij is 10 jaar actief in de Formule 1 en heeft heel goede statistieken. Hij is toch al 32, niet meer zo jong, maar zal nog zeker 4 of 5 jaar kunnen meerijden op het hoogste niveau. Dan kan hij volgens mij nog meerdere wereldtitels behalen."

Is Hamilton ook de beste rijder in de Formule 1? "Ik kan niet zeggen dat hij niet de beste is. Dit jaar heeft hij zo goed als geen enkele fout gemaakt en dus is hij duidelijk de beste. Ideaal gezien zou je de 5 beste piloten in hetzelfde team willen hebben, omdat het dan een strijd is tussen de verschillende piloten en niet de wagens. Maar dat is nu eenmaal Formule 1."

"Uiteindelijk draait het om het aantal titels en het aantal overwinningen, en niet zozeer of dat bij verschillende teams is. Hamilton heeft dat gedaan met McLaren en Mercedes. Hij moet blijven bij het team waar hij zich goed voelt. Momenteel is dat bij Mercedes. Mocht hij ooit eens voor Ferrari rijden naast Sebastian Vettel, zou dat voor de toeschouwers fantastisch zijn."