Renault neemt afscheid van Formula E en richt zich volledig op F1

Renault was een van de stichtende leden van de Formule E, het kampioenschap voor elektrische racewagens. In de eerste 3 jaren veroverde het telkens de constructeurstitel. Vorig jaar pakte Sébastien Buemi ook de wereldtitel.

Maar na het huidige seizoen, dat eindigt in juli volgend jaar, trekt Renault zich terug uit de Formule E. "We willen ons concentreren op onze grotere doelen in de Formule 1", klinkt het.

Renault heeft een eigen team in de koninginnenklasse van de autosport en levert volgend seizoen ook de motoren voor Red Bull en McLaren, het team van Stoffel Vandoorne.

In de Formule E wordt de plaats van Renault vanaf het seizoen 2018-2019 ingenomen door Nissan. Het jaar nadien zouden ook Mercedes en Porsche toetreden.