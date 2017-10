Kvijat moet weer toekijken bij Toro Rosso voor GP van Mexico

Omdat Gasly de slotrace van de Super Formula in Japan wou rijden, kreeg Kvijat nog eens een kans in de VS. Net als de Nieuw-Zeelander Brendon Hartley, die debuteerde in de F1. Carlos Sainz, de andere vaste rijder dit jaar, verhuisde immers na de GP van Japan al naar Renault.

Hartley maakte indruk en werd 13e in Austin. Daarom krijgt de 27-jarige, die met Porsche dit jaar de 24 Uren van Le Mans won, een nieuwe kans. De 21-jarige Gasly keert ook terug. Voor Kvijat, 2 jaar ouder dan de Fransman, is het maar de vraag of hij nog in de toekomstplannen van Toro Rosso past. Dit seizoen was hij maar matig bezig.