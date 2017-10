Vandoorne tevreden met 12e plaats: "Ik zette een heel goeie prestatie neer"

Vandoorne moest helemaal achteraan vertrekken na een gridstraf, omdat er weer aan zijn motor moest gesleuteld worden. Maar hij maakte een geweldige start en vocht heel wat succesvolle robbertjes uit op een circuit waar hij nog nooit reed. Zo passeerde hij Ericsson, Magnussen, Grosjean en Stroll.

"Vandaag was het eigenlijk een opwindende wedstrijd voor mezelf. Ook al hield ik er geen punten aan over, ik denk dat ik een heel goeie prestatie neerzette."

"We hadden de verdienste om heel wat auto's in te halen in de bochten, wat niet echt verwacht was omdat we snelheid missen op de rechte stukken. Onze strategie was goed en we hadden enkele goeie duels op het circuit."

"Ik ben blij met mijn tempo vandaag, ik denk dat we het maximale eruit hebben gehaald. Het was jammer dat we zo dicht bij de punten eindigden, maar we wisten vooraf dat het moeilijk zou zijn vanaf de laatste plaats."