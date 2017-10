Niki Lauda over sanctie Verstappen: "Belachelijk om de sport zo kapot te maken"

"Wees consistent. Het hele weekend mocht je wijd gaan waar je maar wilde. Oké voor mij, dat is hetzelfde voor iedereen. Ik vocht een duel uit met Bottas, waarbij hij van het circuit ging en weer voor me uit kwam, maar toen was er geen straf."

"Laat ons racen, het was er 5 centimeter over. Iedereen genoot, het was een geweldige show. Zoals ik al zei, wees consistent. Als het niet toegelaten is, begrijp ik het en eindig ik vierde. Maar zeg niet tegen ieder ander dat je waar je maar wil van het circuit mag gaan - want ze geven geen straffen - en als ik het dan doe bestraffen ze mij wel."

Vader Jos Verstappen was ook keihard op Twitter en verweet de internationale bond FIA Ferrari-favoritisme.