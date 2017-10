F1-debutant Hartley vervangt Gasly bij Toro Rosso

In de Grote Prijs van Japan verdedigden Carlos Sainz en Pierre Gasly vorig weekend nog de kleuren van Toro Rosso. Volgende week pakt de renstal uit met een nieuw duo.

De Rus Daniil Kvijat komt Sainz aflossen, die de resterende 4 GP's zal rijden voor Renault. De Nieuw-Zeelander Brendon Hartley vervangt Gasly.

Gasly (foto) staat 2e in de Super Formula en zal aan de start staan van de laatste race in Suzuka. De Fransman krijgt sinds vorige maand de kans om zich te bewijzen in de Formule 1. In Maleisië eindigde hij 14e, in Japan 13e. Gasly slaat nu enkel de Grote Prijs van de Verenigde Staten over.

Zijn eenmalige vervanger Brendon Hartley maakte dit jaar deel uit van het winnende team van Porsche in de 24 Uur van Le Mans. De Nieuw-Zeelander deed ook al ervaring op als F1-testrijder bij Toro Rosso (2009) en Red Bull (2008). Voor beide renstallen was hij ook al reserverijder.