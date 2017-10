"Niet iedereen kan zeggen dat hij Senna geklopt heeft"

Thierry Boutsen wint in zijn carrière 3 Grote Prijzen. In 1989 stuurt hij zijn Williams-Renault naar twee zeges in de gietende regen. Zowel in Canada als in Australië surfte de Belgische rijder over het circuit.

"De regen speelde in mijn voordeel. Ik houd daarvan", vertelt Boutsen in Belga Sport. "In Australië zagen we bijna niets. Met 300 km/u in de mist rijden, dat is een beetje delicaat. Je moest kalm en koelbloedig blijven."