Vandoorne 13e in 2e oefensessie In de tweede vrije oefenrit deed Vandoorne een plekje slechter dan tijdens de eerste: hij moest vrede nemen met de 13e plaats. Vettel was heer en meester, voor zijn teamgenoot Kimi Raikkonen. 11:18 ◀

Grosjean komt met de schrik vrij Ook de 2e oefensessie in Maleisië werd ingekort, nadat Romain Grosjean met zijn bolide op een openstaande putdeksel was gereden. Hij liep rechts achteraan een klapband op en vloog in de bandenmuur. Gelukkig kroop Grosjean zonder blessures uit zijn auto. 11:16 ◀

Vandoorne 12e in 1e oefenrit (ingekort door regen) In de eerste vrije oefensessie parkeerde Stoffel Vandoorne zijn McLaren op de 12e plaats, ploegmaat Alonso was goed voor plek 3. De snelste tijd kwam op naam van Max Verstappen. 08:52 ◀

With just under half an hour of #FP1 remaining, Fernando is currently P9, Stoffel P10. #MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/k9kglM4stM — McLaren (@McLarenF1) 29 september 2017 08:51 ◀

Vandoorne wil ook scoren in Maleisië Na zijn 7e plaats in Singapore wil Stoffel Vandoorne zich weer in de punten racen. Speelt het moessonseizoen in Maleisië in de kaart van Vandoorne? Volg de actie hier op de voet. 08:46 ◀