Vandoorne hoopt op regen in Maleisië: "Ik duim voor zo'n kans"

"Na het positieve weekend in Singapore kijk ik uit naar de GP van Maleisië. Ik ben in Kuala Lumpur toegekomen met weer wat extra vertrouwen en ik hoop dat ik de stijgende lijn kan doortrekken."

In Singapore eindigde Vandoorne als zevende op een stratencircuit waar het gebrek aan paardenkracht de McLaren niet zo veel parten speelde. Dat is in Maleisië met zijn lange rechte stukken wel even anders.

"Het circuit ligt ons inderdaad niet zoals Singapore wel deed", weet Vandoorne. "We moeten dus voorzichtige ambities hebben. Maar er is altijd wel wat drama in Maleisië en kans op buien, dus ik zal duimen voor zo'n kans om voor de punten te kunnen strijden."