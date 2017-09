Toro Rosso vervangt Kvijat door Gasly "in komende F1-races"

Toro Rosso voert de wissel door "om een beter geïnformeerde beslissing over onze rijders voor 2018 te kunnen maken". Gasly ligt in poleposition om de Spanjaard Carlos Sainz te vervangen. Die gaat volgend seizoen op huurbasis voor Renault racen.

Van Kvijat wordt verwacht dat hij blijft, al presteerde hij dit jaar nog maar matig. Sainz scoorde in de 14 races 48 WK-punten, Kvijat 4. "Kvijat heeft dit jaar niet zijn volledige potentieel getoond. Daarom laten we hem de komende races aan de kant, al blijft hij wel bij het team", zegt teambaas Franz Tost. "Dit geeft ons de kans Pierre te evalueren in een echt raceweekend."

Galsy zit in het Red Bull Junior Programma, Red Bull is de eigenaar van Toro Rosso. Het talent is dit jaar met succes aan de slag in de Japanse Super Formula. Het WK F1 telt nog zes races. Het is niet duidelijk of Gasly die allemaal zal rijden.